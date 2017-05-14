СБ ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР

 

Фото: AP/Scanpix

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в КНДР. Встреча назначена на вторник, 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Северная Корея провела испытание утром 14 мая. Ракета, запущенная из провинции Пхёнан-Пукто, летела на протяжении получаса, преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

По данным Минобороны России, падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории. В то же время американский чиновник сообщил, что ракета прекратила полет на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока.

Реклама

Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

Еще по этой теме
Северокорейская ракета пролетела около 700 километров

Северокорейская ракета пролетела около 700 километров

СМИ сообщили о падении северокорейской ракеты в сотне километров от Владивостока

СМИ сообщили о падении северокорейской ракеты в сотне километров от Владивостока


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
Дом
Дом, Siguldas pag., 63000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors Showbiz

Дочь участника Prāta Vētra запела в шоу X Faktors

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики Hi-Tech

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь Showbiz

Звезда КВН впервые показала 18-летнюю красавицу-дочь

Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки се Wo&Men

Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки се

Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе Hi-Tech

Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 