Лукашенко взял 12-летнего сына на форум в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин на форум «Один пояс - один путь» в сопровождении своего 12-летнего сына Николая.

Николай Лукашенко присутствовал на торжественном приеме по случаю открытия форума и прошел совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

Сын белорусского президента подарил первой леди Китая шкатулку, после чего она поцеловала молодого человека в обе щеки.

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