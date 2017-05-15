Министр обороны Литвы: учения «Запад» вызывают беспокойство из-за отработки атак против НАТО

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис
 

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Фото: BNS foto/LETA

Военные учения России и Белоруссии «Запад», которые состоятся в сентябре, вызывают обеспокоенность из-за того, что в их ходе будут симулироваться действия против блока НАТО, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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«Наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день является то, что это действительно масштабные учения, но их прозрачность реально слаба. Мягко говоря, нам неприятно, что симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО», - сказал Кароблис в программе Литовского телевидения «Неделя».

По его словам, во время учений будут симулироваться наступательные действия против Польши и Балтийских стран.

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«Это не оборонная симуляция, это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно - против стран Балтии, и, очевидно, Польши» - сказал литовский министр, подтвердив, что это данные литовской и натовской разведки.

По его словам,

самым большим риском учений являются возможные ошибки, «локальные попытки проверить бдительность другими средствами».

В обнародованной в апреле Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны говорится, что Россия, которая усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области, сейчас могла бы в течение 24-48 часов начать военные действия против Балтийских государств.

Разведывательные службы также предупредили о возможных провокациях на границе во время предстоящих в сентябре военных учений России и Белоруссии «Запад-2017».

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в учениях «Запад-2017» 14-20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонного характера. Как утверждает литовская разведка,

вполне вероятно, что реальная численность участников учений будет больше,

а в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО.

Учения частично будут проходить вблизи литовской границы, на территорию Белоруссии будет передислоцировано много российских военных и боевой техники.

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