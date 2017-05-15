В Эстонии аннотации к лекарствам перевели на русский язык

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Для облегчения правильного использования лекарств переводы аннотаций ко всем продающимся в Эстонии безрецептурным лекарствам теперь доступны на русском и английском языках, сообщает Министерство социальных дел Эстонии.

Переводы инструкций по применению всех 388 безрецептурных лекарств внесены в эстонский регистр лекарств с 1 мая.

«Доступность аннотаций на русском и английском языках позволит избежать неправильного использования лекарств.

Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским языком постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства, - сказал министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский. - Покупке безрецептурных лекарств не предшествует консультация с врачом, поэтому информационные листки особенно важны именно в случае применения этих лекарств».

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Всего в Эстонии продается 388 безрецептурных лекарств, и к наиболее популярным относятся обезболивающие, препараты от насморка, аллергий и ожогов.

Переводы инструкций к лекарствам доступны на сайтах Министерства социальных дел и департамента лекарств Эстонии в цифровом регистре лекарств, также покупатель может попросить аптекаря распечатать интересующую его инструкцию. «Если пациент захочет, то в дополнение к консультации аптекарь должен также дать инструкцию по применению лекарства. Теперь пациенты могут получить аннотации ко всем имеющимся в продаже в Эстонии безрецептурным лекарствам также на английском или на русском языках», - добавил Осиновский.

В течение четырех лет государство будет выделять на перевод инструкций к лекарствам 100 000 евро в год.


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