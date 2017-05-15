Гонконг намерен выслать беженцев, приютивших Сноудена

Эдвард Сноуден
 

Эдвард Сноуден. Фото: REUTERS/Scanpix

Мигрантам из Филиппин и Шри-Ланки, предоставившем укрытие экс-сотруднику АНБ и ЦРУ США Эдварду Сноудену, грозит депортация из Гонконга.

Еще по этой теме

Беженцы несколько лет ожидали одобрения властями их запроса с просьбой не высылать их из страны, так как на родине им грозит судебное преследование. Тем не менее сегодня стало известно официальное решение: их прошения не удовлетворены.

Адвокат беженцев назвал решение суда «полностью необоснованным» и планирует подать апелляцию в кратчайшие сроки.

Реклама

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки АНБ. В июне 2013 года он бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться в Эквадор. Однако в итоге Сноуден остался в России, так как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году американцу выдали вид на жительство в РФ сроком на три года.

На родине Сноудену грозит срок по обвинениям в шпионаже и хищении государственной собственности.

Еще по этой теме
Сноуден рассказал о своей жизни в Москве

Сноуден рассказал о своей жизни в Москве

Сноуден: Москва может стоять за кибератаками на США

Сноуден: Москва может стоять за кибератаками на США

Обама отказался помиловать Сноудена

Обама отказался помиловать Сноудена


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Дом
Дом, Saulkrasti, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики Hi-Tech

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку Wo&Men

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

Резко похудевшая Мария Максакова поразила гостей «Евровидения» Showbiz

Резко похудевшая Мария Максакова поразила гостей «Евровидения»

Разоблачения Сноудена

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 