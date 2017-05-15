Гонконг намерен выслать беженцев, приютивших Сноудена

Мигрантам из Филиппин и Шри-Ланки, предоставившем укрытие экс-сотруднику АНБ и ЦРУ США Эдварду Сноудену, грозит депортация из Гонконга.

Беженцы несколько лет ожидали одобрения властями их запроса с просьбой не высылать их из страны, так как на родине им грозит судебное преследование. Тем не менее сегодня стало известно официальное решение: их прошения не удовлетворены.

Адвокат беженцев назвал решение суда «полностью необоснованным» и планирует подать апелляцию в кратчайшие сроки.

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки АНБ. В июне 2013 года он бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться в Эквадор. Однако в итоге Сноуден остался в России, так как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году американцу выдали вид на жительство в РФ сроком на три года.

На родине Сноудену грозит срок по обвинениям в шпионаже и хищении государственной собственности.

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