Впечатляющие фото: разнообразие торнадо в течение месяца

 

Фото: Wenn Ltd/Vida Press

Аллеей торнадо называют округ США, который простирается от Южной Дакоты до Техасской равнины. Такое название дано в связи с тем, что в этом регионе сильные и разрушающие торнадо - частое явление. Фотограф и «охотник за бурями» Марко Коросек снял впечатляющие кадры, которые можно сделать только один месяц в году.

Торнадо - это смерч, который обычно образуется из дождевого облака до земли или поверхности воды, всасывающий не только воду, но и предметы. В свою очередь на Аллее торнадо, которая находится в центральной и восточной частях США, это явление наблюдается чаще всего.

В среднем, скорость ветра в торнадо достигает 180 км/час, но во время самых сильных смерчей ветер может достигать даже скорости 480 км/час.

Фото: Wenn Ltd/Vida Press

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На фотографиях видно, как смерч начинается и постепенно переходит в большую и сильную бурю, поднимая в небо различные краски.

Марко Моросек признает, что в подобных погодных обстоятельствах находиться на Аллее торнадо очень опасно, так как неизвестно, какой из разрядов молнии может стать смертельным: «Мне нужно было сильно фокусироваться, чтобы все контролировать и оставаться в безопасности. Мне очень нравится, что мать-природа способна быть столь фотогеничной. Если найти правильное место, красивые облака иногда могут напоминать космические корабли».

Фотограф рассказал, что во время торнадо ощущается очень сильный ветер, кроме того, слышен очень сильный и странный рев.

Место, где торнадо - частое явление: Аллея торнадо в США

Фото: Место, где торнадо - частое явление: Аллея торнадо в США0


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