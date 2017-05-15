Французский музей закрылся из-за кражи короны за 1 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AFP/LETA

Корона XIX века, инкрустированная почти 1800 драгоценными камнями и жемчужинами, была похищена в ночь с пятницы на субботу из Музея религиозного искусства в Лионе. Также были похищены кольцо и кубок, входившие в постоянную экспозицию.

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Проводится расследование, поэтому музей временно закрыт.

По оценкам экспертов, стоимость короны, одного из ценнейших экспонатов музея Фурвьер, составляет более 1 млн евро.

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«Корона девы Марии» была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями, подаренными музею богатейшими семьями Лиона. В 2016 году каждый камень был изучен и каталогизирован сотрудниками музея, что может облегчить поиск украденного экспоната.

Ограбление было хорошо спланировано, отмечает «Интерфакс». Грабители проникли внутрь здания в половине четвертого ночи, предварительно отключив сигнализацию. Полиция быстро приехала на место происшествия, но задержать их не удалось.

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