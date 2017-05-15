Киев: В ЕС поддержали продление санкций против РФ

 

Фото: AP/Scanpix

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций против России, заявили в МИД Украины.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций против России.

Об этом он сказал по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.

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«Все присутствовавшие на встрече четко поддержали необходимость продолжения последовательного давления и, конечно, продолжения санкций», - цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

«Мы говорили о том, каким образом мы должны отреагировать на последние действия России в оккупированном Донбассе, мы говорили о том, каким образом мы должны реагировать на последнее ухудшение ситуации с безопасностью, на гибель мирных граждан», - добавил он.

Напомним, что в начале этого месяца Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против России.

Тем временем в Комитете Сената США по международным отношениям пока не рассматривают введение новых санкций против России.


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