В Британии ожидают дефицит фруктов из-за холодов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Британские фермеры считают, что резкое падение температуры, зафиксированное в апреле, может привести к дефициту местных яблок, груш и слив. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление земледельцев.

По словам председателя Национального союза фермеров Великобритании (National Farmers Union, NFU) Элисон Кэппер, урожай в отдельных хозяйствах может уменьшиться на 70-80%.

Английские виноделы уже сообщили о «катастрофическом» ущербе.

Несмотря на попытки работников защитить урожай при помощи обогревателей и разжигания костров, апрельские морозы уничтожили по меньшей мере половину винограда.

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Если эффект от неурожая винограда потребители смогут ощутить не раньше 2018 года, то дефицит фруктов случится уже этим летом. По словам фермеров, точно оценить ущерб можно будет только тогда, когда плоды начнут формироваться.

Самая сухая зима за последние 20 лет также может навредить животноводческим хозяйствам, так как ожидается нехватка кормовых культур.

Как отмечает Кэппер, дожди в мае и июне могут помочь восстановиться некоторым культурам, однако могут навредить урожаю ячменя, пшеницы и сахарной свеклы.

Ранее сообщалось, что в Украине около 30% урожая плодовых может быть потеряно из-за аномальных холодов в апреле-мае.

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