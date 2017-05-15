Стало известно, кто стал новым премьер-министром Франциии

 

Фото: AP/Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Главой правительства стал 46-летний мэр Гавра, адвокат Эдуар Филипп (Edouard Philippe), член партии «Республиканцы». Он известен консервативными взглядами и близостью к Алану Жюппе — правому политику, лидеру умеренного крыла «Республиканцев».

Как отмечает агентство, назначение Филиппа — уникальный случай в послевоенной истории Франции: президент впервые добровольно назначил главой правительства человека из другой партии. Филипп, по замыслу президента, должен послужить противовесом бывшим высокопоставленным социалистам, поддержавшим Макрона и рассчитывающим на ключевые посты в руководстве страны, отмечает Reuters.

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Эммануэль Макрон стал президентом Франции, одержав победу во втором туре президентских выборов, прошедшем 7 мая. Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

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