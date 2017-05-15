В Роспатент поступили документы о регистрации винного бренда Dimon

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала заявку итальянской винодельческой компании ColleMassari, которая владеет двумя хозяйствами в Тоскане, на регистрацию бренда Dimon. В случае успешного рассмотрения заявки компания может получить право выпускать и продавать вино Dimon и другие алкогольные напитки, а также заниматься рекламой и административной деятельностью в сфере бизнеса.

Еще в начале мая агентство городских новостей «Москва» сообщило о том, что копия заявки на регистрацию бренда оказалась в распоряжении издания. Из документа следует, что товарные знаки должны быть зарегистрированы по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) N16, 33 и 35. Заявку на регистрацию бренда подала в Роспатент совладелец фирмы Мария Ирис, утверждало издание.

Тогда, впрочем, коммерческий директор компании Мартен Лееревельд опровергал эту информацию. «Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием», - подчеркивал он. В ColleМassari назвали сообщение о подаче заявки на регистрацию бренда Dimon «fake news» фейком.

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15 мая Лееревельд, комментируя публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon от имени совладелицы компании Марии Ирис, вновь назвал эту информацию фейком и «глупой игрой». «Простите, но это «фейк ньюс«…Кто-то играет в глупую игру», - приводит его слова RNS.

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) 2 марта выпустил фильм-расследование о «тайных активах» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Материал вышел под названием «Он вам не Димон». В расследовании, в частности, утверждалось, что глава российского правительства якобы владеет несколькими виноградниками в Тоскане и занимается винодельческим бизнесом.

Авторы расследования ФБК сообщали, что кипрский офшор Furcina Ltd однокурсника Медведева Ильи Елисеева приобрел итальянскую компанию Fattoria della Aiola S.r.l., которой принадлежат одноименное винодельческое хозяйство в итальянской Тоскане, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI века.

Основой ассортимента Fattoria della Aiola являются традиционные для этой местности вина кьянти - три кьянти классико, в том числе два кьянти резерва с выдержкой в дубовых бочках. Есть два красных вина категории IGT (установленного географического наименования) - белое и розовое. Также компания продает граппу, бренди, игристое вино и оливковое масло.

После скандала, разразившегося вслед за обнародованием расследования ФБК, в Fattoria della Aiola заявили, что рассчитывают извлечь из произошедшего выгоду. Компания уже подала заявку на участие в Solo Italiano Grandi Vini - крупнейшей выставке итальянских вин, которая пройдет в Москве в начале июня, рассказывала СМИ помощник руководителя компании Сергея Ступницкого Дарья Иевлева.

Сам Елисеев отмечал, что его винодельческой компании «реклама» ФБК оказалась на руку - «продажи вин и крепких напитков ощутимо выросли». Он также утверждал, что подумывает «над экспортом нашего кьянти в Россию». В интервью «Коммерсанту» Елисеев назвал винодельню в Тоскане «своей собственной сугубо частной инвестицией».

Журналисты писали, что вино «от Медведева» можно найти в РФ и сейчас, но в интернет-магазине, который им торгует, рассказали, что распродают остатки купленной в 2015 году партии из 1500 бутылок. По словам сотрудницы магазина Ирины, после расследования ФБК спрос нисколько не вырос.

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