Путин после «Евровидения»: Украина не в состоянии проводить «мероприятия подобного рода»

 

Фото: AP/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин одобрил отказ России от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который завершился накануне в Киеве. Несмотря на то что финал конкурса уже состоялся, российский лидер постфактум констатировал, что Украина не в состоянии проводить мероприятия «подобного рода».

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«То, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, - думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода», - подчеркнул Путин (цитата по РИА «Новости»).

Отметим, что в России финал конкурса не транслировался, поскольку Первый канал отказался от показа «Евровидения» после решения Киева по Самойловой. От предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась.

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Победу на международном песенном конкурсе одержал исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль. Согласно итогам голосования жюри и зрителей, он с композицией Amar pelos dois («Любить за двоих») получил 758 голосов. Трофей конкурса Собралю передала прошлогодняя победительница «Евровидения», украинская певица Джамала. После этого португалец еще раз вышел на сцену и исполнил свою композицию на бис.

Финал "Евровидения-2017"

Фото: Финал "Евровидения-2017"0

Второе место занял представитель Болгарии российского происхождения Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, он набрал 615 голосов. На третьем месте расположилась группа из Молдовы Sunstroke Project с песней Hey Mamma, набрав 374 голоса.

При этом финал конкурса был омрачен выходкой украинского пранкера Виталия Седюка, который под видом болельщика из Австралии с флагом этой страны выбежал на сцену и снял штаны во время выступления Джамалы. Задержанному вскоре после своей выходки хулигану грозит штраф или лишение свободы до пяти лет.

«Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это - свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться, 200 миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, «задница», которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины», - прокомментировал произошедшее президент Украины Петр Порошенко.

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