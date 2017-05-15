Россия снова потребовала особый статус Донбассу

Борис Грызлов
 

Борис Грызлов. Фото: TASS/Scanpix

Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса по «формуле Штайнмайера».

Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера», скорейшем разведении сил и средств сторон в станице Луганской», - сказал он.

Реклама

Напомним, «формула Штайнмайера» (Франк Вальтер Штайнмайер - экс-глава МИД страны) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Ранее Россия уже заявляла, что Донбассу необходим спецстатус. В свою очередь Киев говорил, что условий для особого статуса Донбассу нету.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал Showbiz

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»? Showbiz

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

Пять правил для пикника в Риге Wo&Men

Пять правил для пикника в Риге

Сейчас будет горячо! Сексуальные модели пообнимались на пляже Wo&Men

Сейчас будет горячо! Сексуальные модели пообнимались на пляже

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 