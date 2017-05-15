Россия снова потребовала особый статус Донбассу

Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса по «формуле Штайнмайера».

Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по «формуле Штайнмайера», скорейшем разведении сил и средств сторон в станице Луганской», - сказал он.

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Напомним, «формула Штайнмайера» (Франк Вальтер Штайнмайер - экс-глава МИД страны) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Ранее Россия уже заявляла, что Донбассу необходим спецстатус. В свою очередь Киев говорил, что условий для особого статуса Донбассу нету.