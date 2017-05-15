Макрон встретился с Меркель в Берлине

 

Фото: AP/Scanpix

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Берлине в понедельник.

Макрон совершил свой первый зарубежный визит в Германию, где Меркель приняла его со всеми почестями. По итогам встречи два лидера выступили на совместой пресс-конференции.

На переговорах был затронут широкий спектр вопросов — от совместной работы над европейскими внутренними темами до поддержки еврозоны и политики в области безопасности, отметила Меркель.

Канцлер добавила, что договорилась с Макроном о тесном сотрудничестве «в критическое для Евросоюза время».

Реклама

«Вы видите по числу присутствующих журналистов, что это вызывает интерес. Мы сегодня обменялись мнениями и договорились, что мы будем очень тесно работать», — сказала канцлер, отметив, что визит Макрона в Германию — большая честь.

«С новым французским президентом у нас появляется возможность привнести динамику в европейскую идею», — подчеркнула она.

Меркель также выразила убеждение, что Макрон «имеет хорошее представление о том, что делать во Франции».

Кроме того, лидеры договорились составить «дорожную карту» для среднесрочной перспективы ЕС. По словам канцлера, речь идет о том, «как мы можем усилить существующую еврозону», например, за «счет немецко-французских проектов в области налогообложения». Меркель добавила, что «сотрудничество в области безопасности также будет продолжено».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR

reklama.vesti.lv

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку Wo&Men

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку

ВИДЕО: Панайотов в Риге осуществил свою давнюю мечту Showbiz

ВИДЕО: Панайотов в Риге осуществил свою давнюю мечту

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал Showbiz

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 