Макрон встретился с Меркель в Берлине

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Берлине в понедельник.

Макрон совершил свой первый зарубежный визит в Германию, где Меркель приняла его со всеми почестями. По итогам встречи два лидера выступили на совместой пресс-конференции.

На переговорах был затронут широкий спектр вопросов — от совместной работы над европейскими внутренними темами до поддержки еврозоны и политики в области безопасности, отметила Меркель.

Канцлер добавила, что договорилась с Макроном о тесном сотрудничестве «в критическое для Евросоюза время».

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«Вы видите по числу присутствующих журналистов, что это вызывает интерес. Мы сегодня обменялись мнениями и договорились, что мы будем очень тесно работать», — сказала канцлер, отметив, что визит Макрона в Германию — большая честь.

«С новым французским президентом у нас появляется возможность привнести динамику в европейскую идею», — подчеркнула она.

Меркель также выразила убеждение, что Макрон «имеет хорошее представление о том, что делать во Франции».

Кроме того, лидеры договорились составить «дорожную карту» для среднесрочной перспективы ЕС. По словам канцлера, речь идет о том, «как мы можем усилить существующую еврозону», например, за «счет немецко-французских проектов в области налогообложения». Меркель добавила, что «сотрудничество в области безопасности также будет продолжено».