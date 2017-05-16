16-летний парень скончался от передозировки кофеина

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В штате Южная Каролина, США, 16-летний подросток скончался от передозировки кофеина - за два часа до смерти он выпил газированный напиток, содержащий кофеин, кофе «латте» и энергетик, сообщает Apollo со ссылкой «NBC News».

В день смерти подросток выпил большую бутылку газированного напитка «Mountain Dew», «cafe latte» в ресторане «McDonalds» и энергетический напиток.

Большая концентрация кофеина в организме вызвало аритмию сердца.

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В апреле ученые снова предупреждали, что энергетические напитки могут вызвать опасные изменения давления и работы сердца. Ранее о подобных последствиях предупреждали в 2015 году.

Медики надеются, что данный случай «откроет глаза» многим людям и позволит защитить других от ранней смерти.


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