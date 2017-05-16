Взрыв в Волгограде: обрушился подъезд многоэтажки

 

Фото: Скриншот видео

В Волгограде взорвался газ в четырехэтажном жилом доме, один подъезд полностью разрушен. В результате ЧП погибли два человека, еще пятеро попали в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

На городском форуме сообщается, что рухнувший дом - дом N 60 по Университетскому проспекту, рядом с остановкой Нефтяной техникум. Там же опубликованы фотографии и свидетельства очевидцев. «Живу на соседней остановке, слышал взрыв, была очень сильная ударная волна и очень громкий звук самого взрыва», - пишет участник форума.

На сайте МЧС сообщается, что экстренные службы получили информацию о происшествии в 13:06. По данным журналистов, спасатели заняты разбором завалов, под которыми могут находиться люди.

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