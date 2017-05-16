Сотрудник United Airlines случайно опубликовал коды доступа в кабину пилотов

Бортпроводник авиакомпании United Airlines случайно выложил на одном из сайтов коды доступа в кабину пилотов, действующие на всех самолетах авиакомпании. Список кодов, по данным The Wall Street Journal, был выложен в интернет 13–14 мая.

Авиакомпания United Airlines 15 мая объявила, что проводит замену всех кодов доступа в кабины пилотов после того, как предыдущие оказались в публичном доступе, сообщает AP.

Представитель авиаперевозчика Мэдди Кинг подчеркнула, что коды не были украдены хакерами, не став уточнять, как именно эта информация оказалась в интернете.

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Помимо смены кодов, сообщила она, United Airlines предприняла «дополнительные меры безопасности», не раскрывая их деталей.

По данным The Wall Street Journal, после утечки кодов авиакомпания, в числе прочего, обязала «визуально идентифицировать» пытающихся получить доступ в кабину.

Утечка кодов, подчеркнули в United Airlines, не привела к отмене или задержке рейсов.

Напомним, в начале апреля с борта самолета United Airlines в Чикаго силой вывели пассажира Дэвида Дао. Пассажир отказался освободить место, которое потребовалось для перевозки сотрудника United Airlines.

Инцидент с Дао, снятый на видео, получил широкий резонанс и стал одной из причин падения котировок акций United Airlines и снижения рыночной капитализации компании на миллиард долларов.

В конце марта на рейс этой авиакомпании не пустили двух пассажирок из-за того, что на них были надеты леггинсы.

В апреле пассажира бизнес-класса United Airlines ужалил скорпион, упавший ему на голову с потолка. Спустя несколько дней после этого британская заводчица кроликов обвинила авиакомпанию в том, что один из ее питомцев умер во время перевозки.

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