Верховная Рада запретила на Украине георгиевскую ленточку

Парламент Украины одобрил законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленточки. «Сегодня идет война, и георгиевская лента стала символом оккупационной войны Российской Федерации против Украины», - заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий перед голосованием.

Как сообщает «Украинская правда», за принятие документа высказались 238 народных депутатов. Новый закон предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа в размере от 850 до 2550 гривен или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты. За повторное нарушение закона предусматриваются те же санкции, однако штраф может составлять уже до 5010 гривен.

При этом положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях, предусмотренной в законопроекте, не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев на оригиналах боевых знамен; на государственные награды, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 года в связи с годовщиной событий Второй мировой войны; на могильных сооружениях.

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«Эти ленты сегодня носят те, кто развязал войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных жителей Авдеевки и других городов.

От Майдана и до сегодняшнего дня этот символ стал символом российской агрессии и элементом для дестабилизации в Украине», - объявил Парубий.

"Георгиевская ленточка" - примерно 10 лет назад представляла собой общественную акцию, посвященную празднованию в России Дня Победы, а после стала символом этого праздника. Однако затем символ стал "размываться". "Русская весна" 2014 года стала пока заключительным эпизодом - теперь ленточка еще и символ "народных республик" на Украине. Как говорили в старину - это в нагрузку", - писал колумнист Олег Кашин в 2014 году в статье "Что касается георгиевской ленточки".

С 2014 года на Украине появился новый символ праздника - стилизованный цветок красного мака, как в Европе, а за георгиевские ленточки начали преследовать.

Например, 9 мая в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами во время массовых мероприятий в центре города, напоминает телеканал «112.Украина». Ранее, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле за демонстрацию георгиевских лент были задержаны четверо человек. В местной полиции тогда сообщили, что трое из четверых задержанных оказались приезжими из Приднестровья.

Между тем не все украинские политики одобрили решение Верховной Рады. Народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич заявил, что борьбой с георгиевской ленточкой власть отвлекает украинцев от осознания того, что за три года они обеднели в шесть раз.

Шуфрич также отметил, что во время Великой Отечественной войны георгиевская ленточка была представлена в ордене Славы. «Георгиевская лента была представлена в медали «За победу над фашистской Германией«. Это наша история, и мы должны ею гордиться и не позволять никому провоцировать подобные решения, которые сегодня предложены в Верховной Раде», - сказал он.

«Если бы отдельные лица на отдельных территориях Украины использовали красно-черные или желто-голубые цвета, мы бы тоже от них отреклись? Почему мы должны отрекаться от своей истории? Только потому, что кто-то отдельные цвета этой истории использовал по своему усмотрению? Украинский народ сделал решающий вклад и в победу в многочисленных войнах XIX века, и в победу в начале ХХ века, и, безусловно, в Великой Отечественной войне», - резюмировал Шуфрич.

На законодательную инициативу киевских депутатов отреагировали и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в посте в Facebook назвала новый украинский закон антидемократическим и антиисторическим.

«Евровидение» завершилось - вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут. Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия «Бессмертного полка?» - задалась вопросом Захарова.

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