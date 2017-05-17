В Гонконге продан самый дорогой в мире участок земли

Самый дорогой в мире участок земли был продан на правительственном аукционе Гонконга за рекордные три миллиарда долларов. Газета South China Morning Post сообщает, что участок расположен в самом центре Гонконга, где цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в мире.

При этом предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиардов долларов.

В аукционе вместе с Henderson Land участвовали еще восемь компаний, в том числе и с материкового Китая.

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Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка, компания Henderson планирует снести ее и построить к 2022 году новое «знаковое» здание.

Напомним, в январе Арбитражный суд аннексированного Крыма удовлетворил иск властей Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, принадлежащего украинскому олигарху.