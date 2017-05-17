Министерство финансов США внесло в санкционный список пять физических и пять юридических лиц из Сирии. Их называют ответственными за продолжение насильственных действий, которые совершает правительство Башара Асада. Об этом говорится на сайте Минфина США.
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Среди внесенных в санкционного перечня лиц – Мухаммад Аббас, двоюродный брат Рами Маклуфа, сирийского бизнесмена и двоюродного брата президента Сирии Башара Асада.
Минфин США наложил санкции на Маклуфа еще в 2008 году, обвиняя его в спонсирование коррупции в сирийском правительстве.
США наложили санкции на Аббаса за то, что тот представлял финансовые интересы Маклуфа. Кроме того были наложены санкции на организацию Al-Bustan Charity и ее директора, поскольку ее владельцем является Рами Маклуф.
Также были наложены санкции на Ихаба и Ияда Маклуфов, братьев Рами Маклуфа за помощь сирийскому правительству обходить санкции.
Всего в «черный список» были добавлены пять физических и пять юридических лиц из Сирии.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле стало известно о том, что США готовят новые санкции против Сирии. Об этом заявлял министр финансов США Стивен Мнучин.Еще по этой теме