Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию о планах боевиков «Исламского государства» взорвать самолет. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

Вашингтон получил информацию о планах боевиков от израильского шпиона в рядах ИГ, пояснили источники. Он рассказал американской стороне, что террористы хотят устроить взрыв на рейсе, который направляется в США, пронеся бомбу на борт самолета в корпусе ноутбука.

В США информацию посчитали заслуживающей доверия, в связи с чем власти заговорили о запрете на пронос ноутбуков на рейсах из Европы

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По утверждению ABC News, после того как Трамп поделился этими сведениями с Лавровым, жизни шпиона грозит опасность. Израильская сторона, предоставляя информацию США, настаивала на том, что она должна оставаться конфиденциальной.

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В статье приводятся слова бывшего главы Национального антитеррористического центра США Мэтта Олсена, который заявил, что теперь под ударом оказался не только шпион, предоставивший важную информацию, но и сама возможность вербовать новых агентов в рядах ИГ*. Он напомнил, что Россия не входит в международную коалицию по борьбе с ИГ и не является партнером США, дав понять, что Трамп не должен был делиться информацией о планах боевиков с Лавровым.

По версии телеканала, помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер счел допустимым предоставить России эту информацию, в частности в связи с тем, что в октябре 2015 года в результате теракта российский самолет А321 «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу на Синайском полуострове. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. Как отмечает ТАСС, Макмастер официально не подтвердил, что Трамп разглашал конфиденциальные сведения.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Однако в американском Министерстве нацбезопасности подчеркнули, что окончательного решения по расширению запрета пока не принято.

Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщалось, в Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон можно брать только мобильный телефон.

Ранее во вторник Макмастер заявил на брифинге, что Трамп не допустил никаких нарушений, поделившись с Лавровым данными, которые имеют отношение к борьбе с терроризмом.

С утверждениями о том, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией об ИГ, первой выступила газета The Washington Post.

Представители Белого дома и Кремля опровергали эти сообщения. Сам Трамп, комментируя публикацию, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией.