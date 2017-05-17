Забастовка в Греции: остановились поезда, автобусы и паромы

В Греции в среду, 17 мая, проводятся забастовки, частично парализовавшие общественную жизнь страны. Остановилось паромное, автобусное и железнодорожное сообщение. К протестам присоединились врачи и работники государственных учреждений.

Забастовка была организована крупными профсоюзами Греции за день до запланированного голосования в парламенте по новому пакету реформ, предусматривающему новые сокращения государственных расходов с целью получения срочно необходимого нового транша международной финансовой помощи. В числе прочего с 2019 года планируется вновь урезать пенсии.

Министры финансов стран еврозоны 22 мая намерены обсудить ход реформ в Греции и возможность выплаты нового транша финансовой помощи этой стране.

Экономика Греции в последнее время вновь погрузилась в пучину рецессии.

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Эксперты объясняют это, в частности, медленным ходом переговоров между правительством в Афинах и кредиторами.

Накануне Греция осталась без новостей и без паромного сообщения – журналисты государственных и частных СМИ провели 24-часовую, а моряки – 48-часовую забастовки в знак протеста против новых мер экономии.

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