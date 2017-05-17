Забастовка в Греции: остановились поезда, автобусы и паромы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Греции в среду, 17 мая, проводятся забастовки, частично парализовавшие общественную жизнь страны. Остановилось паромное, автобусное и железнодорожное сообщение. К протестам присоединились врачи и работники государственных учреждений.

Забастовка была организована крупными профсоюзами Греции за день до запланированного голосования в парламенте по новому пакету реформ, предусматривающему новые сокращения государственных расходов с целью получения срочно необходимого нового транша международной финансовой помощи. В числе прочего с 2019 года планируется вновь урезать пенсии.

Министры финансов стран еврозоны 22 мая намерены обсудить ход реформ в Греции и возможность выплаты нового транша финансовой помощи этой стране.

Экономика Греции в последнее время вновь погрузилась в пучину рецессии.

Реклама

Эксперты объясняют это, в частности, медленным ходом переговоров между правительством в Афинах и кредиторами.

Накануне Греция осталась без новостей и без паромного сообщения – журналисты государственных и частных СМИ провели 24-часовую, а моряки – 48-часовую забастовки в знак протеста против новых мер экономии.

Еще по этой теме
Евросоюз не будет списывать долги Греции

Евросоюз не будет списывать долги Греции


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует Showbiz

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога Wo&Men

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Акции протеста

Греция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 