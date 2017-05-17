Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Из американской тюрьмы освобождена Челси Мэннинг - бывший информатор WikiLeaks, которая до приговора была мужчиной по имени Брэдли Мэннинг. О ее выходе на свободу сообщает Русская служба BBC.

Мэннинг отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока. Согласно решению суда, вынесенному в 2013 году, она должна была выйти на свободу только в 2045 году.

Однако

в январе этого года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор.

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Уже находясь в тюрьме Мэннинг подал заявление на смену пола. Несмотря на это, Челси Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась покончить с собой из-за условий содержания.

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