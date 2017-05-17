Момент взрыва газа в Волгограде попал на видео

До четырех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Из-под завала извлечено тело девочки, погибших стало четверо», - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о троих погибших.

В следствии отмечают, что взрыв прогремел во время работ на водоводе, при которых была задета газовая труба. Известно, что работы проводились без согласования. В рамках расследования обстоятельств взрыва были задержаны трое подозреваемых.

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Также очевидцам удалось снять на видео момент взрыва. Видеокадры, сделанные автомобильным регистратором проезжавшего мимо водителя, опубликовали в Интернете.

Напомним, взрыв газа в Волгограде 16 мая 2017 прогремел в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде. В результате произошлло обрушение третьего подъезда дома, еще один подъезд разрушен частично. Полностью уничтожено 16 квартир.

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