У Путина есть запись разговора Трампа и Лаврова

Россия располагает записью разговора американского президента Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. Она может быть передана в американские Сенат и Конгресс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если администрация США сочтет возможным, Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс Соединённых Штатов», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

В то же время российский президент считает, что в США развивается политическая шизофрения.

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«Мы в то же самое время видим, что в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты», – сказал Путин.

Ранее газета The Washington Post писала, что в ходе встречи в Белом доме Трамп якобы передал Лаврову секретные данные. Позже появилась информация, что эти разведданные были предоставлены США спецслужбами Израиля.

Позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер опровергли эту информацию.

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