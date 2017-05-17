Nestle проиграла суд о форме шоколада KitKat

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Британский апелляционный суд отказался сегодня признать форму шоколадных плиток KitKat, продаваемых в Великобритании, основанием для регистрации отдельного товарного знака, поддержав тем самым решения Высокого суда Англии и Уэльса и Европейского суда.

Таким образом, поясняет газета The Guardian, другие компании смогут и дальше беспрепятственно выпускать шоколад такой же формы, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о классической версии KitKat, которая представляет собой четыре узких шоколадных батончика с вафельной начинкой, объединенные в одну плитку.

Швейцарская компания Nestle выпускает этот вариант уже больше 80 лет, в Великобритании он доступен с 1935 года.

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Представители Nestle утверждают, что за это время эта форма шоколада стала практически полностью ассоциироваться у потребителей с брендом KitKat.

«Nestle разочарована решением апелляционного суда», — заявили BBC News в пресс-службе компании, напомнив, что форма KitKat защищена товарным знаком в Германии, Франции, Австралии, ЮАР, Канаде и ряде других стран.

Конкуренты из компании Cadbury вели долгую борьбу против Nestle, противостоя в судах ее попыткам официально зарегистрировать форму KitKat в качестве товарного знака. Nestle же, в свою очередь, не давала Cadbury зарегистрировать права на оттенок фиолетового цвета, используемый в упаковке шоколада Dairy Milk, а когда регистрация все-таки состоялась, добилась ее отмены через суд.

В 1937 году, на два года позже Nestle, аналогичную KitKat четырехсегментную шоколадно-вафельную плитку под названием Kvikk Lunsj («Быстрый ланч») начала выпускать норвежская компания Freia. Сейчас она, как и Cadbury, входит в американскую группу Mondelez International.

Норвежские шоколадные батончики Kvikk Lunsj продаются и в Великобритании.

Форму плитки KitKat, состоящей из двух батончиков, Nestle зарегистрировать не пыталась.


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