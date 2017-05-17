В Латгале пограничники задержали четырех нелегалов-граждан Индии

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Вчера в Латгале за умышленное незаконное пересечение государственной границы пограничники задержали в Лидумниекской волости четырех граждан Индии, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогрангохране.

Проверяя предоставленную местными жителями информацию, пограничники Кривандского отдела Лудзенского управления Госпогранохраны задержали в окрестностях поселка Вацу Кални четырех мужчин, ранее нарушивших госграницу.

Начат уголовный процесс о незаконном пересечении госграницы в группе лиц, нарушители помещены в полицейский изолятор временного содержания.

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В этом году за незаконное пересечение госграницы задержано 56 граждан третьих стран, в том числе 33 гражданина Вьетнама.


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