Меркель: Британия заплатит за ограничение въезда граждан ЕС‍

Великобритании придется заплатить определенную цену, если она ограничит свободу передвижения граждан Евросоюза после выхода из блока. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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«Если британское правительство запретит свободное передвижение людей, это будет иметь свою цену», — цитирует ее слова Reuters.

Она отметила, что подобное заявление не является «злым умыслом», однако возможное введение миграционных ограничений для граждан ЕС неприемлемо.

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Если миграционные ограничения будут введены, оставшиеся 27 членов ЕС могут принять ответные меры в качестве компенсации, добавила канцлер.

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