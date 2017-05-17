Отравление мороженым в Узбекистане: пострадали более тысячи человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

На этой неделе в Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана произошло массовое отравление мороженым. По предварительным данным, от некачественного продукта в общей сложности пострадало 1,5 тысячи человек. В медучреждения были госпитализированы 200 человек, передает радио «Озодлик» (узбекская редакция радио «Свобода»).

По информации журналистов, состояние пятерых госпитализированных оценивается как крайне тяжелое - они были переведены в реанимационное отделение. Всего в больнице Шахрихана после пищевого отравления проходят лечение около 200 человек. Несколько пострадавших находятся в больнице в Асакинском районе Андижанской области, пишет Newsru.

Первые сообщения о массовом отравлении появились в минувший понедельник, 15 мая. 46-летний предприниматель из Шахриханского района по имени Икромжон, который первым сообщил радиостанции о произошедшем, также сообщил, что

в городе ходят слухи о том, что от отравления умерли уже от 7 до 10 человек.

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«К нам отправили машины скорой помощи из соседних районов, я узнал об этом по их номерам. Над Шахриханом летает вертолет. Город полон слухов, кто-то говорит, что умерли 7 человек, а кто-то - 10. Центральная районная больница переполнена отравившимися. Хоким области вместе с приехавшими из Ташкента чиновниками открыл штаб в здании администрации», - рассказал он.

Как пояснил журналистам сотрудник администрации города Шахрихан, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, жители района и города отравились после употребления самодельного мороженого.

«Сейчас по всему городу проверяют предприятия по продаже мороженого. Нам удалось выяснить, что в воскресенье из Кувы - города, который граничит с Шахриханом, на местные рынки привезли «самодельное мороженое«. Это мороженое не относится ни к одному бренду. Сверху мороженое было покрыто клубникой», - рассказал он.

«Согласно экспертизы Центра санитарно-эпидемиологического надзора, клубника выращивалась с пестицидами.

В жару эти пестициды вступили в реакцию с мороженым, образовались опасные для организма человека токсины. Так как дешевое мороженое продавали торговцы на базаре, им отравилось очень много человек», - добавил местный чиновник.

В разговоре с журналистами представители офиса главного государственного санитарного врача Узбекистана, а также представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о том, что их руководители и коллеги уже были отправлены в Шахрихан для устранения сложившейся ситуации.

Тем временем агентство новостей Подробно.uz сообщает о том, что сами пострадаввшие в результате отравления связали ухудшение состояния здоровья с употреблением фрезерных мороженых в воскресенье, 14 мая, в кафе «МАКС», расположенном по улице Амира Темура в Шахриханском районном центре.

По информации издания, один из местных жителей без соответствующих разрешительных документов организовал цех по подготовке смеси для мороженого в собственном доме. В ходе подготовки продукта не соблюдались нормы санитарии.

К тому же из дома в кафе готовая продукция доставлялась в непредназначенной для продуктов питания пластмассовой посуде.

У предпринимателя не было документов, гарантирующих безопасность при подготовки мороженой смеси. Кроме того, в производстве продукции использовалось сырье с неизвестной датой изготовления и сроком годности. Четверо рабочих кафе не проходили в установленном порядке медицинский осмотр.


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