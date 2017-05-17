Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Президент Петр Порошенко заявил, что получив безвизовый режим с ЕС, Украина говорит окончательное «прощай» советско-российской империи.
Cегодня Украина и ЕС подписали соглашение о безвизе. Церемония подписания состоялась в Страсбурге, в ней принимали участие Петр Порошенко, глава Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей сейчас в Евросоюзе Мальты.
«Это абсолютно исторический день для моей 45-миллионной нации и также исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и говорит свое последнее «прощай» советско-российской империи», – цитирует егоЕвропейская правда.
Он также опубликовал фотографию в Twitter, сделанную в момент подписания договора о либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом, 17 мая.
pic.twitter.com/ExTdOs62xK— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2017 г.
«Безвиз для Украины - это наше последнее «прощай» империи!»
- гласит надпись на фото с указанием автора фразы.
Напомним, фактическая дата введения безвизового режима с ЕС - 11 июня. С этого числа визы украинцам для поездок в Европу не нужны.Еще по этой теме