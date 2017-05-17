Порошенко: Прощай, советско-российская империя

 

Фото: Mykola Lazarenko/TASS/Scanpix

Президент Петр Порошенко заявил, что получив безвизовый режим с ЕС, Украина говорит окончательное «прощай» советско-российской империи.

Cегодня Украина и ЕС подписали соглашение о безвизе. Церемония подписания состоялась в Страсбурге, в ней принимали участие Петр Порошенко, глава Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей сейчас в Евросоюзе Мальты.

«Это абсолютно исторический день для моей 45-миллионной нации и также исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и говорит свое последнее «прощай» советско-российской империи», – цитирует егоЕвропейская правда.

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Он также опубликовал фотографию в Twitter, сделанную в момент подписания договора о либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом, 17 мая.

«Безвиз для Украины - это наше последнее «прощай» империи!»

- гласит надпись на фото с указанием автора фразы.

Напомним, фактическая дата введения безвизового режима с ЕС - 11 июня. С этого числа визы украинцам для поездок в Европу не нужны.

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