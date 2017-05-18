Трамп посетовал на «беспрецедентно плохое отношение» к себе

Президент США Дональд Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже и несправедливее, чем с ним. С таким заявлением американский лидер выступил перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут.

«Ни с одним политиком в истории, и это я еще очень милосердно выражаюсь, не обращались хуже или несправедливее, — сказал Трамп. — Меня избрали, не чтобы служить вашингтонским СМИ, меня избрали служить американскому народу. Посмотрите на то, как со мной обращаются в последнее время, особенно СМИ».

Трамп неоднократно заявлял, что большинство американских СМИ выступают против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля». В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

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