Литва предоставила убежище двум геям из Чечни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Еще по этой теме Тереза Мэй пообещала найти способ помочь чеченским геям 11 мая 2017 г.

«Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации», – сказал министр агентству BNS.

Линкявичюс не стал более подробно комментировать приезд этих людей, отметив, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

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«Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы – относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище.

Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны»,

– сказал министр.

Напомним, ранее Новая газета опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Напомним, ранее премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй пообещала поддержать права геев в Чечне. Британское посольство в Москве выразило обеспокоенность по поводу сообщений СМИ о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне.

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