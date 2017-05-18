Литва предоставила убежище двум геям из Чечни

Флаг Литвы. Иллюстративное фото
 

Флаг Литвы. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

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«Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации», – сказал министр агентству BNS.

Линкявичюс не стал более подробно комментировать приезд этих людей, отметив, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

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«Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы – относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище.

Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны»,

– сказал министр.

Напомним, ранее Новая газета опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Напомним, ранее премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй пообещала поддержать права геев в Чечне. Британское посольство в Москве выразило обеспокоенность по поводу сообщений СМИ о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне.

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