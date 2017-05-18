Президента Бразилии обвиняют в попытке подкупа свидетеля

Президента Бразилии Мишела Темера обвиняют в попытке подкупа свидетеля - Эдуарду Кунья, бывшего спикера нижней палаты парламента и инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Русеф. Телеканал Globo сообщил, что владельцы компании JBS братья Батиста передали в Федеральный верховный суд страны видеозапись.

«Вы должны скрыть это, понятно?», - говорит Темер на записи. На другой части видео можно увидеть, как один из советников президента, Родригу Роша Лоурес, кладет крупную сумму денег в сумку.

О чем именно не должен был рассказывать Кунья, пока неясно, отмечает Reuters.

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Братья Батиста, обнародовавшие запись, владеют компания JBS - одним из крупнейших мировых производителей говядины.

После того, как информация о видеозаписи была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано, передает ТАСС.

Вечером в среду по местному времени у резиденции Темера - Дворца Планалту в столице страны Бразилиа - стали собираться десятки митингующих, которые требуют его отставки. Депутат от оппозиционной партии «Реди» Алессандру Молон направил председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера

Темер отвергает обвинения в попытке подкупа Куньи. Соответствующее заявление обнародовала в среду пресс-служба главы государства:

«Президент Мишел Темер никогда не просил платить за молчание бывшего депутата Эдуарду Куньи. Он не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием».

При этом факт встречи, о которой идет речь на записи, в канцелярии подтвердили.

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Русеф в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс импичмента привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту.

В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Русеф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

30 марта текущего года экс-спикер был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о коррупции.