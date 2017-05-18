Президента Бразилии обвиняют в попытке подкупа свидетеля

 

Фото: REUTERS/Sanpix

Президента Бразилии Мишела Темера обвиняют в попытке подкупа свидетеля - Эдуарду Кунья, бывшего спикера нижней палаты парламента и инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Русеф. Телеканал Globo сообщил, что владельцы компании JBS братья Батиста передали в Федеральный верховный суд страны видеозапись.

«Вы должны скрыть это, понятно?», - говорит Темер на записи. На другой части видео можно увидеть, как один из советников президента, Родригу Роша Лоурес, кладет крупную сумму денег в сумку.

О чем именно не должен был рассказывать Кунья, пока неясно, отмечает Reuters.

Реклама

Братья Батиста, обнародовавшие запись, владеют компания JBS - одним из крупнейших мировых производителей говядины.

После того, как информация о видеозаписи была обнародована СМИ, большинство депутатов покинули парламент и очередное заседание этого органа было прервано, передает ТАСС.

Вечером в среду по местному времени у резиденции Темера - Дворца Планалту в столице страны Бразилиа - стали собираться десятки митингующих, которые требуют его отставки. Депутат от оппозиционной партии «Реди» Алессандру Молон направил председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера

Темер отвергает обвинения в попытке подкупа Куньи. Соответствующее заявление обнародовала в среду пресс-служба главы государства:

«Президент Мишел Темер никогда не просил платить за молчание бывшего депутата Эдуарду Куньи. Он не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием».

При этом факт встречи, о которой идет речь на записи, в канцелярии подтвердили.

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Русеф в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс импичмента привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту.

В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Русеф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

30 марта текущего года экс-спикер был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о коррупции.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mežāres, 156400 EUR
Дом
Дом, Alderi, 157000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

Еще помните Алисию Сильверстоун? А ей уже 40! Showbiz

Еще помните Алисию Сильверстоун? А ей уже 40!

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке Wo&Men

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога Wo&Men

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

Бразилия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 