Путешествие во времени и пространстве: деревня, где «живут» российские лидеры

Михаил Коршунов у своих работ
 

Михаил Коршунов у своих работ. Фото: AP/ScanPix

В небольшом поселке, который находится в 140 км от Моквы, дом Михаила Коршунова заметен издалека. Причина — портреты глав России.

В коллекции Михаила, которая украшает внешнюю стену дома, есть и князь Новгородский Александр Невский, и нынешний президент Владимир Путин, уточняет TVNET.

Коршунов — самоучка, все портреты рисовал сам. В своем творчестве он использовал различные стили и техники, пишет AP.

Реклама

Портреты российских лидеров он создавал в реалистичной манере, в свою очередь несколько икон написал, имититруя древний традиционный стиль.

В поселке Михаил стал знаменитостью местного масштаба. Хотя искусством он и занимается для удовольствия и не зарабатывает на нем, но заказы все же получает. Например, некий местный ресторан заказал у него декор фасада и интерьера.

Фото: AP/ScanPix

Коршунов, бывший пожарный, сейчас зарабатывает на жизнь лесничим. Кроме картин он пишет и стихи.

Жители Северной Гривы ценят талант пожилого мужчины, а также его щедрость. Детишкам он сделал деревянную горку.

Также как и соседи, Михаил сам себе выращивает еду. Правда, и это он делает творчески, его трактор украшает олень.

Деревня, где "живут" правители России

Фото: Деревня, где "живут" правители России0

Еще по этой теме
Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Порошенко: Прощай, советско-российская империя

Девушка за рулём такси: Тайная ночная жизнь и издержки профессии

Девушка за рулём такси: Тайная ночная жизнь и издержки профессии

Жизнь спасателя: Трагедия в Золитуде, пожар в Президентском дворце и служба с болью в сердце

Жизнь спасателя: Трагедия в Золитуде, пожар в Президентском дворце и служба с болью в сердце


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 164000 EUR
Дом
Дом, Mežāres, 156400 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке Wo&Men

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы Showbiz

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

Искусство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 