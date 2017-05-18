Путешествие во времени и пространстве: деревня, где «живут» российские лидеры

В небольшом поселке, который находится в 140 км от Моквы, дом Михаила Коршунова заметен издалека. Причина — портреты глав России.

В коллекции Михаила, которая украшает внешнюю стену дома, есть и князь Новгородский Александр Невский, и нынешний президент Владимир Путин, уточняет TVNET.

Коршунов — самоучка, все портреты рисовал сам. В своем творчестве он использовал различные стили и техники, пишет AP.

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Портреты российских лидеров он создавал в реалистичной манере, в свою очередь несколько икон написал, имититруя древний традиционный стиль.

В поселке Михаил стал знаменитостью местного масштаба. Хотя искусством он и занимается для удовольствия и не зарабатывает на нем, но заказы все же получает. Например, некий местный ресторан заказал у него декор фасада и интерьера.

Фото: AP/ScanPix

Коршунов, бывший пожарный, сейчас зарабатывает на жизнь лесничим. Кроме картин он пишет и стихи.

Жители Северной Гривы ценят талант пожилого мужчины, а также его щедрость. Детишкам он сделал деревянную горку.

Также как и соседи, Михаил сам себе выращивает еду. Правда, и это он делает творчески, его трактор украшает олень.





















Aizvērt Деревня, где "живут" правители России AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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