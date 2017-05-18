Гендиректор Fox News Роджер Эйлз
 

Гендиректор Fox News Роджер Эйлз. Фото: REUTERS/Scanpix

Основатель и бывший глава американского информационного телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался в возрасте 77 лет. Эйлс управлял каналом с момента его запуска в 1996 году до вынужденной отставки на фоне секс-скандала в 2016 году. О смерти Эйлса сообщила его жена Элизабет.

Еще по этой теме

Эйлс Роджер Эйлс возглавлял Fox News с момента запуска телеканала в 1996 году и до лета 2016 года. До этого он работал медиаконсультантом у президентов США от Республиканской партии Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша.

СМИ сообщали, что Эйлс также консультировал Дональда Трампа во время его президентской кампании, после того как покинул Fox News.

Согласно этим сообщениям, он помогал будущему президенту подготовиться к дебатам.

Реклама

Летом 2016 года Эйлс был вынужден покинуть свой пост. Это произошло после того, как бывшая ведущая Fox News Гретхен Карлсон обратилась в суд. Она утверждала, что Эйлс уволил ее после того, как та несколько раз отвергла его домогательства.

76-летний Эйлс отверг обвинения в свой адрес и заявил, что это месть телеведущей за то, что канал не продлил с ней контракт. Свой уход он объяснил тем, что превратился из полноценного сотрудника редакции в «отвлекающий фактор».

Телеканал Fox News принадлежит медиаконцерну Fox Entertainment Group, который входит в состав холдинга 21st Century Fox Руперта Мердока.

Еще по этой теме
Трамп отказался от дебатов на Fox News

Трамп отказался от дебатов на Fox News

Телеканал Fox News сообщил о выходе Великобритании из ООН

Телеканал Fox News сообщил о выходе Великобритании из ООН

«Путин - убийца»: Кремль потребовал извинений от Fox News

«Путин - убийца»: Кремль потребовал извинений от Fox News


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Двухлетний малыш поражает соцсети своими трюками с мячами Wo&Men

Двухлетний малыш поражает соцсети своими трюками с мячами

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей Hi-Tech

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа Showbiz

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

Странная улитка, за которой следила вся Британия Hi-Tech

Странная улитка, за которой следила вся Британия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 