Порошенко: В ночь безвиза начнется новая эпоха

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Президент Петр Порошенко заявил, что после вступления в силу безвизового режима с ЕС 11 июня для Украины начнется новая эпоха.

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«Безвиз сейчас является украинским..., и в ночь на 11 июня, эта ночь станет началом новой эпохи европейской Украины», - заявил он в Киеве во время вечера-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере.

Он напомнил, что вчера в Страсбурге было подписано окончательное соглашение о безвизе Украины с ЕС.

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«Украина сейчас, именно сейчас, окончательно порывает с постсоветским прошлым, становится частью единого европейского цивилизационного пространства», - отметил он.

Вчера Порошенко заявил, что с получением безвиза Украина говорит «прощай» советско-российской империи.

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