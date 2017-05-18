Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, задержан

Водитель, совершивший наезд на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, задержан. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как написал в своем Twitter телеканал CBS, инцидент не связан с терроризмом, а водитель автомобиля был пьян. По данным Daily mail, водителем был 26-летний житель Бронкса, который уже имел проблемы с полицией из-за вождения в нетрезвом состоянии.
На Таймc-сквер машина на высокой скорости врезалась в прохожих. В Twitter появились первые фотографии с места событий. На фотографии изображена легковая машина, правым задним колесом она стоит на светофорном столбе, из под капота идет дым. По данным телеканала CBS, марка автомобиля Honda.
Ранее стало известно, что один человек погиб и 13 получили ранения на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка после того, как легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов. Автомобиль, совершивший наезд на тротуар, перевернулся.
Позднее в полиции Нью-Йорка уточнили, что в результате инцидента пострадали 19 человек.
What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr— gb (@gb__) May 18, 2017
По словам еще одного очевидца, водитель специально врезался в толпу.
Не исключено, что число пострадавших и жертв еще может возрасти.
13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc— FDNY (@FDNY) May 18, 2017
По сведения CBS, водитель «извлечен» из автомобиля. На видео из Instagram показывается, как полицейские ведут под руки мужчину - по-видимому, это водитель автомобиля, и он задержан.
Still shot of suspect arrested in Times Square incident. pic.twitter.com/0djMZZ0LdI— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) May 18, 2017
Video of suspect in Times Square incident being arrested. pic.twitter.com/obgHGGs7Td— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) May 18, 2017
Доступ на площадь перекрыли полицейские.
В сообщении полиции об инциденте говорится как об обычной аварии.
Ее причина не называется. По данным правоохранителей, пострадали 13 человек.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своей странице в Twitter уже сообщил, что президент страны Дональд Трамп находится в курсе ситуации на Таймс-сквер и продолжит следить за происходящим в центре Нью-Йорка.
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.@POTUS has been made aware of the situation in Times Square and will continue to receive updates— Sean Spicer (@PressSec) May 18, 2017