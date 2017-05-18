Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, задержан

 

Место трагедии в Нью-Йорке. Фото: GARY HE / EPA

 

Водитель, совершивший наезд на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, задержан. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как написал в своем Twitter телеканал CBS, инцидент не связан с терроризмом, а водитель автомобиля был пьян. По данным Daily mail, водителем был 26-летний житель Бронкса, который уже имел проблемы с полицией из-за вождения в нетрезвом состоянии.

На Таймc-сквер машина на высокой скорости врезалась в прохожих. В Twitter появились первые фотографии с места событий. На фотографии изображена легковая машина, правым задним колесом она стоит на светофорном столбе, из под капота идет дым. По данным телеканала CBS, марка автомобиля Honda.

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Ранее стало известно, что один человек погиб и 13 получили ранения на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка после того, как легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов. Автомобиль, совершивший наезд на тротуар, перевернулся.

Позднее в полиции Нью-Йорка уточнили, что в результате инцидента пострадали 19 человек.

Twitter

По словам еще одного очевидца, водитель специально врезался в толпу.

Не исключено, что число пострадавших и жертв еще может возрасти.

Twitter

В Нью-Йорке машина на высокой скорости врезалась в прохожих

Фото: В Нью-Йорке машина на высокой скорости врезалась в прохожих0

По сведения CBS, водитель «извлечен» из автомобиля. На видео из Instagram показывается, как полицейские ведут под руки мужчину - по-видимому, это водитель автомобиля, и он задержан.

Twitter

Twitter

Доступ на площадь перекрыли полицейские.

В сообщении полиции об инциденте говорится как об обычной аварии.

Ее причина не называется. По данным правоохранителей, пострадали 13 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своей странице в Twitter уже сообщил, что президент страны Дональд Трамп находится в курсе ситуации на Таймс-сквер и продолжит следить за происходящим в центре Нью-Йорка.

Twitter

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