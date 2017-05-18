Автобус из Эстонии с неисправными тормозами вез школьников в Германию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: STEFAN PUCHNER / DPA

Немецкая полиция остановила в понедельник на юге страны на территории земли Баден-Вюртемберг автобус с эстонскими номерами, у которого были неисправны тормоза. Автобус вез школьников в Берлин.

По данным издания Badische Neueste Nachrichten ученики двух десятых классов одной из школ города Бюль направлялись на заказном автобусе в немецкую столицу. Полиция остановила автобус около города Зинсхайма в ходе обычной проверки, сообщает Postimees.ee.

После осмотра автобуса полиция выяснила, что тормоза транспортного средства находятся в плачевном состоянии. Немецкие стражи правопорядка запретили эстонскому автобусу следовать дальше.

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В итоге ученики вынуждены было четыре с половиной часа дожидаться нового автобуса, который приехал на замену.

Директор школы Стеффен Фаллер заявил, что и подумать не мог, что учеников повезет такой автобус. По его словам, транспортное средство было заказано в местном туристическом бюро.


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