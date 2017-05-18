СМИ: Российские хакеры атаковали Пентагон

 

Фото: AP/Scanpix

Около 10 тыс. сотрудников Министерства обороны США столкнулись с попытками «русских хакеров» перехватить контроль над их Twitter-аккаунтами, пишет американский журнал Time со ссылкой на доклад американской контрразведки, подготовленный в начале марта.

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Итоговой целью хакеров, пишет журнал, может стать попытка в критический момент «изменить ход событий в США, манипулируя общественным мнением».

Отмечается, что «русские хакеры» усовершенствовали свои методы кибератак и перешли от стандартной e-mail рассылки к более изощренным методам.

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В этот раз сотрудникам Пентагона рассылались персонализированные сообщения — например, со ссылками на новости о последних спортивных событиях, которые их интересовали, или на результаты награждения премией «Оскар». Если сотрудник ведомства переходил по ссылке, он оказывался на «контролируемом русскими» сервере, который загружал программу, позволяющую «московским хакерам» взять под контроль компьютер или телефон жертвы и получить контроль над учетной записью в Twitter.

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