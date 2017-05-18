Лавров пошутил о «секретных данных» от Трампа

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил по поводу передачи ему президентом США Дональдом Трампом «секретной информации».

В США разгорелся скандал после встречи американского президента с Лавровым: по данным СМИ, Трамп раскрыл секретную информацию российскому министру. В Госдепе это отрицают, а в Кремле заявили, что располагают записью разговора Лаврова и Трампа.

"В Советском Союзе шутили, что есть газета Правда, в которой нет известий, и есть газета Известия, в которой нет правды". И правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе", — цитирует Лаврова RT.

Реклама

Еще по этой теме