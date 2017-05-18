Лавров пошутил о «секретных данных» от Трампа

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: Alexander Shcherbak / TASS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил по поводу передачи ему президентом США Дональдом Трампом «секретной информации».

Еще по этой теме

В США разгорелся скандал после встречи американского президента с Лавровым: по данным СМИ, Трамп раскрыл секретную информацию российскому министру. В Госдепе это отрицают, а в Кремле заявили, что располагают записью разговора Лаврова и Трампа.

"В Советском Союзе шутили, что есть газета Правда, в которой нет известий, и есть газета Известия, в которой нет правды". И правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе", — цитирует Лаврова RT.

Реклама
Еще по этой теме
СМИ: Трамп передал Лаврову секретную информацию об ИГ

СМИ: Трамп передал Лаврову секретную информацию об ИГ

Трамп: Я вправе делиться информацией с Россией

Трамп: Я вправе делиться информацией с Россией

У Путина есть запись разговора Трампа и Лаврова

У Путина есть запись разговора Трампа и Лаврова


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery Hi-Tech

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery

Странная улитка, за которой следила вся Британия Hi-Tech

Странная улитка, за которой следила вся Британия

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы Showbiz

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа Showbiz

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 