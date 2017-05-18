В Греции продолжаются столкновения анархистов с полицией

Возле здания парламента Греции на центральной площади Афин проходит акция против законопроекта по новым мерам жесткой экономии, протесты не стихают второй день.

Группа молодых людей в масках попыталась прорваться во двор законодательного органа и забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

От «коктейлей Молотова» загорелась будка эвзонов — президентской гвардии возле памятника неизвестному солдату на площади Синтгама, где проходит митинг профсоюзов перед голосованием по законопроекту с новыми мерами экономии.

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Сейчас беспорядки происходят также вблизи гостиницы «Великобритания», недалеко от парламента.

Накануне участники акции протеста в Афинах также спровоцировали сотрудников греческой полиции на применение слезоточивого газа.

По призыву крупнейших профсоюзов в Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка. Митингующие выступают против очередного закона о новых мерах экономии, предусматривающих сокращение пенсий и зарплат.

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