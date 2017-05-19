ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета – лишь вопрос времени

Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени. Так считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций.

«Вопрос надо ставить - не случится ли это, а когда это случится», - заявил исполнительный директор антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд.

По мнению Лаборда, угроза организации взрывов на европейских авиарейсах весьма серьезна.

Он пояснил, что большую опасность для европейских стран представляют боевики экстремистской группировки «Исламское государство», возвращающиеся в Европу из Сирии и Ирака.

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ИГ сдает свои позиции в Сирии и Ираке, в результате чего растет число боевиков (преимущественно выходцев из европейских государств), возвращающихся в свои страны. Со слов Лаборда, они более опасны, чем те, кто организовывал нападения ранее.

«В целом, эти люди гораздо более решительны, они опытнее и лучше обучены»,

- отметил Жан-Поль Лаборд.

Глава антитеррористического комитета ООН полагает, что вводимые ограничения хотя и снизят риск теракта, однако не смогут полностью обеспечить безопасность полетов.

«Несмотря на вводимые ограничения на передвижение, вы получите боевиков террористических группировок, которые сумеют просочиться сквозь границы и вернуться в свои страны - в основном с помощью контрабандистов», - пояснил Лаборд.

Как отметил глава комитета, в то же время число выходцев из Европы, желающих присоединиться к ИГ, заметно сократилось. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что

за последний год число иностранцев, едущих на территории, контролируемые ИГ, сократилось на 90%.

Лаборд отметил, что ему не известно, могут ли боевики ИГ организовать нападение, замаскировав взрывное устройство в ноутбуке, но, с его слов, у ряда экстремистских и преступных группировок такие возможности есть.

Ранее власти США и Евросоюза решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в Штаты, из-за угрозы терактов.