В Милане мужчина ранил ножом трех силовиков

Полиция Италии. Фото: REUTERS/Scanpix

На центральном вокзале Милана 20-летний мужчина нанес ножевые ранения двум военным и полицейским. Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел во время обычной проверки. Когда двое полицейских попросили у мужчины документы, он сразу достал нож и бросился на них.