В Милане мужчина ранил ножом трех силовиков

Полиция Италии
 

Полиция Италии. Фото: REUTERS/Scanpix

На центральном вокзале Милана 20-летний мужчина нанес ножевые ранения двум военным и полицейским. Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел во время обычной проверки. Когда двое полицейских попросили у мужчины документы, он сразу достал нож и бросился на них.

Ранения получили двое военных и один из полицейских, которому нападавший порезал шею.

Нападающий, рожденный от марокканской семьи в Милане, ранее был известен политике в связи с наркоторговлей.

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Напомним, недавно в китайском туристическом городе Чанчунь мужчина с ножом напал на прохожих – пострадали 18 человек.


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