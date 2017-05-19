В Милане мужчина ранил ножом трех силовиков

На центральном вокзале Милана 20-летний мужчина нанес ножевые ранения двум военным и полицейским. Как сообщает издание La Repubblica, инцидент произошел во время обычной проверки. Когда двое полицейских попросили у мужчины документы, он сразу достал нож и бросился на них.
Ранения получили двое военных и один из полицейских, которому нападавший порезал шею.
Нападающий, рожденный от марокканской семьи в Милане, ранее был известен политике в связи с наркоторговлей.
Напомним, недавно в китайском туристическом городе Чанчунь мужчина с ножом напал на прохожих – пострадали 18 человек.