Информатор WikiLeaks показала первое фото после тюрьмы: ее не узнать

 

Фото: AP/Scanpix

Информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг выложила первую фотографию с момента освобождения из тюрьмы. Трансгендер Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг), осужденная за передачу секретных данных, была освобождена 17 мая на 28 лет раньше срока.

С тех пор, как Мэннинг вышла на свободу, она написала несколько постов в соцсетях, но фотографий не выкладывала. «Ну, вот и я!!! :Р», - написала Мэннинг в Twitter, сопроводив пост хэштегом #HelloWorld («Здравствуй, мир»).

Twitter

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До сих пор единственным доступным публике фото Мэннинг было черно-бело изображение низкого качества, опубликованное армией США в 2013 году, но снятое несколькими годами раньше.

Челси Мэннинг была одним из первых информаторов сайта WikiLeaks. За передачу секретных данных ее приговорили к 35 годам лишения свободы.

В тюрьме рядовой Брэдли Мэннинг подал заявление о смене имени и пола.

Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.

Напомним, в январе уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда и она получила возможность досрочно выйти на свободу.

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