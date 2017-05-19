Шестилетнее заточение Ассанжа закончено: Швеция закрыла дело

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters. «Главный прокурор Марианна Ню приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа», - цитирует агентство заявление прокуратуры.

The Telegraph отмечает, что заявлению прокуратуры Швеции предшествовало получение письма, направленного шведским властям правительством Эквадора. В нем, в частности, говорилось о «несостоятельности» прокурора и «отсутствии инициативы» для завершения расследования.

Также в письме упоминалось заявление, сделанное директором ЦРУ Майком Помпео, в котором он назвал WikiLeaks «враждебной США разведывательной службой». Подобные публичные заявления представляют «очевидный риск» для Ассанжа, отмечали авторы послания из Эквадора.

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The Telegraph передает кадры с улицы Лондона, где находится посольство Эквадора, в котором укрывается Ассанж. Возле здания дежурят журналисты, очевидно, ожидая появления основателя WikiLeaks. Адвокат Ассанжа назвал решение шведских властей «полной победой». Он также заявил в интервью France Info, что

основатель WikiLeaks намерен просить убежища во Франции.

В Twitter WikiLeaks сообщается, что после решения шведской прокуратуры ордер на арест активиста будет отменен. Сам Ассанж после появления сообщения о решении шведских прокуроров опубликовал в Twitter фотографию, на которой он улыбается.

Radio Sweden отмечает, что месяц назад адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон подал ходатайство в суд с просьбой отменить ордер на арест своего клиента. Это произошло после того, как генеральный прокурор США Джефф Сессия заявил, что арест Ассанжа является приоритетом для Министерства юстиции США. 19 мая истек последний срок, когда прокуроры Швеции могли передать в окружной суд Стокгольма запрос о заключении Ассанжа под стражу.

В настоящее время Ассанжу 45 лет. Расследование в отношении него продолжалось в течение семи лет.

С 2012 года активист живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он никогда не признавал себя виновным и попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, опасаясь, что оттуда его депортируют в США. Там австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

The Telegraph отмечает, что пока не ясно, как скажется нынешнее решение шведской прокуратуры на риске для Ассанжа быть выданным США. Между тем, согласно заявлению полиции метрополии, Ассанжу все еще грозит арест в связи с менее серьезными обвинениями, если он покинет территорию посольства Эквадора.

«Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он не сдался суду 29 июня 2012 года. Столичная полицейская служба обязана исполнить этот ордер, если он покинет посольство», - сказано в заявлении правоохранителей.





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