В России перенесли дату президентских выборов

Госдума большинством голосов приняла во втором чтении поправки к закону о выборах, что позволило перенести выборы президента на 18 марта - дату подписания договора о присоединении Крыма.

Также среди поправок - отмена открепительных удостоверений. Вместе них предлагается ввести механизм включения гражданина в список избирателей по месту его нахождения в день голосования по предварительно поданному заявлению.

Предложение вызвало критику оппозиционных фракций. Коммунисты, в частности, отмечали, что поправки легализуют голосование людей, не прописанных на участке, причем в любом количестве и без четких механизмов контроля.

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Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз не признал законность выборов РФ в Крыму.