Ле Пен выдвигается кандидатом в депутаты парламента Франции

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: Raitis Plauks / F64

Во Франции лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, уступившая на выборах президента Эмманюэлю Макрону, заявила о борьзе за кресло в Национальном собрании.

Политик намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон, на северо-западе Франции. Именно там во втором туре президентских выборов она получила 60 процентов голосов избирателей.

Лидер «Национального фронта» также отметила, что готова пересмотреть позицию партии о выходе Франции из еврозоны. Ранее Ле Пен неоднократно заявляла, что евро является «политическим инструментом ЕС» и Франция должна от него отказаться, напоминает Радио Свобода.

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Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура, 11 и 18 июня.

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