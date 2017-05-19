Bloomberg: в Кремле недовольны нападками на Трампа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Кремле растет недовольство тем, что президент США Дональд Трамп из-за обвинений его в связях с Россией и разговоров о возможном импичменте не может «наладить нормальные рабочие отношения» с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного кремлевского чиновника.

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В Москве обеспокоены тем, что президентство Трампа сопровождают политические кризисы, навязчиво связываемые с РФ. «Его судьба выглядит все более неопределенной для кремлевских политиков», - пишет Bloomberg со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией. Это делает невозможным решение ключевых вопросов о конфликте в Сирии и о снятии санкций из-за Украины.

«Надежда медленно испаряется», - заявил Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике РФ - неправительственной организации, консультирующей Кремль. В случае импичмента Трампа и замены его на вице-президента Майка Пенса, «очень консервативного и довольно агрессивного» по отношению к РФ, будет «совершенно невозможно» иметь дело с США, посетовал политолог.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Chaos Engulfing Trump Stirs Anxiety in Russia Over U.S. Ties

Шутку Путина о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров не поделился выведанными у Трампа секретами со спецслужбами, американское агентство отнесло к «черному юмору».

В Москве есть мнение, что, «учитывая сложную позицию Трампа, нет смысла продолжать серьезный диалог», сказал Андрей Кортунов, возглавляющий Российский совет по международным делам - исследовательскую группу, созданную Кремлем. По словам Кортунова, опасения по поводу импичмента Трампа растут. «В Москве есть люди, которые серьезно относятся к такой возможности», - сказал он.

В России все больше чувствуют, что оппоненты Трампа намерены его выжить, говорит Олег Морозов, бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, который сейчас работает в комитете по международным делам Госдумы. «Война против него будет продолжаться до последней пули», - заключил он.

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил телеканалу CNBC: «Из-за этого Трамп не может выстраивать какую-либо политику по отношению к России, так как для американских чиновников любые встречи с российским послом или министром иностранных дел рассматриваются почти как преступление». Костин добавил: «Не знаю, чего они хотят - ядерной войны между двумя супердержавами или что-то еще?»

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что взаимоотношения между Россией и США ухудшились настолько, что любые двусторонние контакты становятся поводом для «паранойи».

Путин и Трамп могут впервые встретиться на саммите «Большой двадцатки» 7-8 июля в Германии.

В США ведется расследование о вмешательстве РФ в выборы

В Соединенных Штатах уже несколько месяцев ведется расследование относительно возможного вмешательства России в выборы президента страны. В феврале этого года из-за подозрений в связях с РФ был вынужден уйти в отставку советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

После этого газета The Washington Post сообщила, что президент Трамп передал Лаврову совершенно секретную информацию, касающуюся террористической группировки "Исламское государство"*, доступ к которой не открывался даже союзникам. Газета ссылалась на чиновников, по мнению которых поступок Трампа поставил под угрозу сотрудничество США "с союзником, имеющим возможность получать информацию о происходящем внутри ИГ*.

По данным СМИ, секретная информация касалась планов боевиков «Исламского государства»* взорвать самолет и была получена от израильского шпиона в рядах ИГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации СМИ о том, что Трамп якобы передал Лаврову секретные сведения, «полной ерундой», официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова - «фейком», а помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что президент не допустил никаких нарушений, поделившись этими данными.

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