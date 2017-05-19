Госдеп США отказался обнародовать переписку с Тиллерсоном по России

Госдепартамент США отказался опубликовать в СМИ касающуюся России переписку с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, которая велась во время его работы во главе компании ExxonMobil, передает CNN.

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Подобная реакция ведомства послужила ответом на запрос телеканала предоставить материалы переписки в рамках закона о защите информации.

«После изучения документа мы пришли к выводу, что материалы должны быть полностью удержаны департаментом», — ответили в Госдепе представителям CNN.

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Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что ведомство не сделает исключения для компании ExxonMobil и не выдаст ей разрешение для работы в России в обход санкций.

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