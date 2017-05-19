Госдеп США отказался обнародовать переписку с Тиллерсоном по России

 

Фото: AP/Scanpix

Госдепартамент США отказался опубликовать в СМИ касающуюся России переписку с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, которая велась во время его работы во главе компании ExxonMobil, передает CNN.

Еще по этой теме

Подобная реакция ведомства послужила ответом на запрос телеканала предоставить материалы переписки в рамках закона о защите информации.

«После изучения документа мы пришли к выводу, что материалы должны быть полностью удержаны департаментом», — ответили в Госдепе представителям CNN.

Реклама

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что ведомство не сделает исключения для компании ExxonMobil и не выдаст ей разрешение для работы в России в обход санкций.

Еще по этой теме
Bloomberg: в Кремле недовольны нападками на Трампа

Bloomberg: в Кремле недовольны нападками на Трампа

Стали известны подробности встречи Путина и Тиллерсона

Стали известны подробности встречи Путина и Тиллерсона

Тиллерсон назвал главное препятствие нормализации отношений России США

Тиллерсон назвал главное препятствие нормализации отношений России США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку Showbiz

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы Hi-Tech

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы Showbiz

Звезды в тренде! 35-летняя Вера Брежнева показала розовые волосы

Шляпы звезд: модный шик, авангард и просто спортивная кепка Wo&Men

Шляпы звезд: модный шик, авангард и просто спортивная кепка

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 