«Первый канал» предложил россиянам для экономии питаться на помойках

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В эфире Первого канала ведущие программы «Доброе утро» рассказали о необычном способе экономии. Один из сюжетов – о москвичах, которые питаются на помойке, «не тратя деньги на еду».

Герои сюжета – москвичи Даниил и Арина, они уже несколько лет «не тратят деньги на еду». «Молодая пара – фриганы. Питаются тем, что найдут на мусорке», – сообщил ведущий. В сюжете есть момент: молодой человек находит в мусорном контейнере упакованную булочку. «Вот тебе и еда! Ну смотрите, плесени нету», – заявил Даниил.

Пара экономит не только на пище. Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры. Даже стильная одежда у ребят – «найденная или подаренная».

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«Есть очень много всяких бесплатных барахолок», – рассказала Арина. «Есть «обменники», есть такая штука, называется «фримаркет», куда люди приносят вещи, которые они уже не носят», – добавила она.

Видео

В сюжете рассказали, на чем еще можно сэкономить живя в столице. Бесплатно можно и подстричься. Некоторые студии красоты для своих учеников набирают моделей. Объявления размещают в соцсетях.

Информацию о бесплатном предоставлении услуг можно найти в интернете. Также авторы программы рекомендуют пользоваться городской сетью Wi-Fi и сайтами бесплатных объявлений. «Подаренный» велосипед, говорится в сюжете, поможет сэкономить на общественном транспорте.

«Первый канал» рассказывает и об обмене услугами и приводит в пример договор массажиста и певца: за час занятий вокалом — час массажа.


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